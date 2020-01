Buone notizie in casa Palermo sulle condizioni del terzino, Massimiliano Doda. Il giocatore rosanero era uscito zoppicante dopo un’entrata di Alleruzzo in San Tommaso-Palermo, ma secondo nostre indiscrezioni si tratterebbe semplicemente di un trauma contusivo, quindi escluso l’interessamento dei legamenti. In attesa del report ufficiali, se fossero confermate queste indiscrezioni, il giocatore potrebbe tornare in campo tra circa un mese.