Tante le trattative che si stanno concludendo in Serie B, quando siamo arrivati quasi a metà del mercato di riparazione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. L’Ascoli è al centro del mercato della B. I marchigiani hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Benfica di Diogo Costa Pinto, ventenne centrocampista che firma fino al 2022. Pinto compie lo stesso percorso di Riccardo Matos, at

taccante classe 2000 che in estate aveva lasciato il club portoghese per approdare ad Ascoli. Ma è soprattutto Leonardo Morosini l’obiettivo per il club bianconero: il ventiquattrenne in uscita da Brescia è all’ennesima pretendente in un mercato di gennaio a dir poco intenso, che l’aveva visto vicinissimo a un altro club di B, il Frosinone. L’Ascoli insegue anche Luca Ranieri, difensore che piace a parecchie società della B, a cominciare dal Pordenone. Tante anche le uscite: oltre a Salvatore D’Elia, diretto al Frosinone dove firma fino al 2022, mentre Moutir Chajia piace all’Entella (dove è ormai definito l’arrivo di Luca Mazzitelli dal Sassuolo) e all’Ado Den Haag, che insegue la salvezza nel campionato olandese. Tiene in sospeso Ascoli anche la situazione di Nikola Ninkovic: lui ha un accordo con il Bari ma va ancora trovato quello tra i club. Parecchi movimenti anche a Trapani, dove sono diventati ufficiali gli acquisti di Nicola Dalmonte in prestito dal Genoa (già da alcuni giorni l’attaccante si era aggregato alla squadra siciliana) e di Mamadou Coulibaly in prestito dall’Udinese. In arrivo anche Bright Gyamfi, difensore dal Benevento, e Matias Laba, centrocampista argentino dall’Union La Calera. Il colpo di prestigio sarebbe però Moussa Sow, 34 anni fra pochi giorni, attaccante franco-senegalese svincolato con un passato anche in Champions League con Lilla (che trascinò al titolo francese in qualità di capocannoniere) e Fenerbahçe. Sow potrebbe diventare il fiore all’occhiello del mercato invernale del Trapani. Con l’imminente arrivo di Sow, è stata subito prevedibile un’uscita dal Trapani: da capire gli scenari attorno a Stefano Pettinari che il Pescara rivorrebbe, ma il primo a partire è stato M’bala Nzola, attaccante francese sul quale è stato vincente il blitz dello Spezia, che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto. Il Pescara cerca un attaccante ma anche un difensore centrale: un’opzione è il milanista Matteo Gabbia, ventenne che può essere ceduto in prestito in B. Su Gabbia c’è anche l’interesse del Chievo. Il Cosenza tratta Tiago Casasola, difensore di proprietà della Lazio. Possibile un rinforzo per la retroguardia anche del Benevento, che tratta il ritorno di Alin Tosca. Prende corpo lo scambio di attaccanti tra Pordenone e Venezia, con Riccardo Bocalon alla neopromossa in cambio di Gaetano Monachello. Il Chievo ha ufficializzato l’arrivo di Hervin Ongenda, trequartista ex Paris SG che aveva lasciato la Francia per giocare ai rumeni del Botosani. Il ventiquattrenne parigino arriva a titolo definitivo e firma con i veneti fino a fine stagione, ma con un’opzione di rinnovo biennale. Con l’uscita di Luca Vido, ufficializzato dal Pisa, il Crotone cerca ora un sostituto nel reparto offensivo anche se i calabresi sono attivi pure a centrocampo. Dove l’opzione principale è Michel Ndary Adopo, mediano del Torino.