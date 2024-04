Tuttosport: “Riscatto Lucca, sorride il Pisa. Incasserà 8 milioni dall’Udinese”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro dell’ex rosanero Lucca e sull’Udinese che lo riscatterà dal Pisa pagando 9 milioni.

In Friuli hanno deciso di proseguire con Lorenzo Lucca al centro dell’attacco. Il giovane goleador torinese ha trovato a Udine l’habitat naturale per esplodere definitivamente. E i numeri in tal senso non mentono: 7 reti e 3 assist al primo anno di Serie A. Mica male per un esordiente.

Tanto che il ct Spalletti l’ha già convocato in Nazionale e solo un problema muscolare ha impedito al centravanti classe 2000 di esordire in azzurro qualche settimana fa in occasione dell’amichevole contro l’Ecuador. Per questo i Pozzo sono pronti a esercitare l’opzione di riscatto (fissata a 8 milioni) dal Pisa e rendere Lucca di proprietà bianconera fino al 2028.