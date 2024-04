Malore Ndicka, Cioffi: «L’atteggiamento mostrato dopo è l’abc dell’essere umano»

L’Udinese si prepara a tornare in campo dopo la partita casalinga contro la Roma, sospesa durante il secondo tempo per via del malore accusato da Evan Ndicka. Il giocatore giallorosso, fortunatamente, è stato subito dimesso dall’ospedale, per cui si è trattato solo di uno spavento.

Alla vigilia del match contro il Verona, Gabriele Cioffi è tornato sull’episodio dello scorso weekend. Di seguito le parole dell’allenatore bianconero estratte da TuttoMercatoWeb.com:

«Credo che l’atteggiamento avuto da squadra e tifosi sia l’abc dell’essere umano, il contesto di Udine ha dimostrato a tutto tondo che comunque lo sport arriva fino a un certo punto. L’abbiamo vissuta come una settimana dove ci sarà da recuperare una partita importante alla vigilia di una partita importante. Per quanto riguarda la gara in sè, l’abbiamo rivisto la gara e per 58 minuti lo standard della partita è stato lo stesso, l’entrata di Dybala ci ha mandato fuori giri e quando vai fuori giri perdi metri, perdi uscire e quindi commetti errori che poi con le grandi squadre vengono puniti»