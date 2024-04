Milan, il post Pioli è più dolce che mai: la piazza esplode di gioia | In panchina arriva lo spagnolo più desiderato

Voce clamorosa sul futuro della panchina rossonera, che l’anno prossimo può vedere un grande nome proveniente dalla Spagna in sella.

Il Milan non ha vissuto una stagione eccezionale. Ad agosto scorso infatti gli obiettivi del club sette volte campione d’Europa erano di quelli importanti. Prima di tutto si voleva provare a vincere lo scudetto, che sarebbe servito per la seconda stella, ma l’annata fantastica disputata dai cugini dell’Inter non ha reso possibile ciò (proprio i nerazzurri dunque si cuciranno sul petto il traguardo del 20esimo scudetto prima dei rivali).

Allo stesso modo poi anche in Europa il traguardo principale di superare i gironi è sfumato praticamente subito. In Champions League il girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund (entrambe adesso si rincontreranno in semifinale) e Newcastle in cui era stato inserito il Diavolo non è stato d’aiuto, sancendo l’eliminazione del club milanese proprio nella fase a gruppi.

Di conseguenza la squadra si è ritrovata sommersa dalle critiche, ma a ricevere quelle peggiori è stato come spesso accade l’allenatore. Anche per questa ragione in tanti hanno ipotizzato una separazione tra il Milan e Stefano Pioli in estate. Ma la notizia clamorosa che ha già fatto esplodere la piazza è un’altra. Per sostituire il tecnico emiliano i rossoneri vogliono portare sulla propria panchina lo spagnolo più desiderato, pronto a proiettare davvero in alto il club.

Un allenatore di fama mondiale per i rossoneri

Nel caso in cui il Milan desse realmente il benservito a Stefano Pioli, un nome sorprendente ultimamente è stato accostato alla panchina rossonera. Stiamo parlando di Mikel Arteta, tecnico spagnolo al momento alla guida dell’Arsenal.

Il 42enne sta facendo molto bene da alcuni anni, riportando i Gunners ai livelli di un tempo. Sia quest’anno che lo scorso infatti l’ex centrocampista ha permesso al club londinese di tornare a lottare per il titolo, e nella stagione attuale non è detto che questo traguardo non venga raggiunto.

Arteta-Milan, scenario difficile ma non infattibile

Al momento quelle sul possibile approdo del tecnico dei Gunners a Milano sono semplici voci, ma come al solito su temi del genere nel calcio non si sa mai, e non è detto che, nonostante sia complicato, uno scenario del genere non si realizzi.

Arteta ha il contratto in scadenza nel 2025, ma dopo diversi anni alla guida dell’Arsenal potrebbe decidere di fare le valigie per una nuova esperienza, e chissà che questa non possa essere proprio a Milano.