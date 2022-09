L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui cambi di panchina in serie B.

Dopo il derby perso a Terni, il Perugia esonera Fabrizio Castori che in 6 uscite aveva raccolto 4 punti. Il successore è Silvio Baldini, che si era dimesso dal Palermo prima dell’inizio della stagione, dunque assumibile, per un cambio a livello di credo calcistico radicale, firma per un anno. Stavolta il Benevento potrebbe veramente esonerare il tecnico Fabio Caserta. I campani hanno raccolto 7 punti in 6 uscite e vengono da 2 ko di fila. Per patron Vigorito ce ne sarebbe abbastanza per cambiare, del resto ci aveva pensato già dopo il ko all’esordio col Cosenza, quando era pronto a scommettere su Daniele De Rossi. Ora il nome è un altro, e che nome, pur restando nel giro azzurro: Fabio Cannavaro, Campione del Mondo nel 2006, anno in cui vinse

pure il Pallone d’Oro.

Contatti già avviati, potrebbe essere davvero la volta che l’ex difensore approda su una panchina italiana, dopo essersi spesso lamentato di essere poco considerato in patria, visto che la sua carriera da tecnico si è finora dipanata all’estero: vice allenatore dei sauditi dell’Al Ahli, poi la Cina, al Guangzhou Evergrande (con Lippi dt), poi il ritorno in Arabia all’Al-Nassr, di nuovo in Cina al Tianjin Quanjan, in B, portata nella massima serie e poi nella Champions asiatica. Quindi il ritorno al Guangzhou Evergrande al posto di Scolari (che l’aveva sostituito la prima volta) con cui vince la Supercoppa di Cina e poi il campionato, risolvendo poi, un anno fa, il contratto per le difficoltà economiche del club.

E per due partite è stato ad interim il ct della Cina, dopo le dimissioni che diede Lippi. I contatti sono in corso, nell’attesa Caserta è ancora formalmente in carica. Oggi invece il Como dovrebbe annunciare Moreno Longo (firma fino al 2024) al posto di Jack Gattuso, indisponibile per motivi di salute dalla 1ª giornata. Tutto fatto anche a Pisa per il ritorno dopo soli 3 mesi di Luca D’Angelo al posto di Rolando Maran, con cui la squadra è franata all’ultimo posto. Ieri notte l’ufficialità del

licenziamento, una rivincita per D’Angelo: contratto fino al 2025 e tutta Pisa che si ricompatta col tecnico che aveva sfiorato la A a maggio.