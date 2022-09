Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli, attraverso i social ha spento le polemiche su mister Bucchi dopo le due sconfitte consecutive, quelle contro Perugia e Parma.

Ecco quanto scritto:

“La forza del gruppo da ritrovare dentro ognuno di noi. Ora anche qualche passo falso. Mister Bucchi, come l’Ascoli, si ama e non si discute! Forza e coraggio mister. Chi fa sbaglia, chi non fa giudica. Fateci lavorare con serenità. Bisogna tornare a vincere con Mister Bucchi”.