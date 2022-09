L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo in ritiro a Mnachester.

Si vola a Manchester, con un charter. Non c’è una coppa europea di mezzo, ma il Palermo riassapora il gusto di un viaggio all’estero. Stamattina l’aereo con la squadra decollerà dall’aeroporto Falcone-Borsellino intorno alle 10.30 e farà rotta verso il Regno Unito, con direzione Manchester, dove ad attendere il gruppone rosanero ci sarà una delegazione del City.

Subito dopo, Brunori e soci faranno tappa all’Etihad Campus dove passeranno i prossimi quattro giorni e dove li ha voluti la nuova proprietà che fa capo allo sceicco Mansour. Sull’aereo per Manchester anche il presidente Mirri, il dg Gardini e tutti gli altri dirigenti. Fra i giocatori non ci saranno Saric e Nedelcearu, convocati dalle rispettive Nazionali (Bosnia e Romania) e l’albanese Doda che non è riuscito ad ottenere il visto sul passaporto. Per il Palermo si tratterà di un impatto forte, perché i rosa lavoreranno in uno dei centri sportivi più all’avanguardia del mondo, ma per la truppa di Corini sarà anche un vero e proprio mini ritiro. Il tecnico ha messo in programma doppie sedute giornaliere, venerdì invece ci sarà un allenamento congiunto con il Nottingham Forest, squadra che milita in Premier League, attualmente al penultimo posto. Impossibile organizzarne uno con il City, perché gran parte della squadra di Guardiola è in giro per il mondo per le partite delle varie nazionali.

Il mini ritiro servirà per provare ad aggiustare quello che non ha funzionato in questo avvio di campionato (i rosanero hanno perso tre delle sei partite giocate e hanno solo 7 punti). Corini vuole lavorare sia sotto l’aspetto tattico che sotto il profilo caratteriale, in programma ci sono anche colloqui personalizzati, soprattutto con i giocatori arrivati nell’ultimo scorcio di mercato. L’obiettivo è di ripresentarsi alla ripresa del campionato con una precisa identità tattica e un gruppo sempre più coeso. E per riuscirci non c’è posto migliore dell’avveniristica struttura creata da City Football Group.