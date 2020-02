L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sul duello tra Palermo e Savoia. I rosa potevano fuggire, ma sono caduti sotto i colpi del Licata. Così come il Savoia, che ha perso 1-0 sul campo dell’FC Messina. Un duello sempre più appassionante a nove gare dalla fine, con stessi impegni in casa e in trasferta. Un vantaggio di sette punti per i siciliani che sembra confortante, ma l’ambizioso Palermo (secondo attacco con 44 gol) che non ha badato a spese, ultimamente vince ma non convince. Si pensi a qualche vittoria di misura contro avversari (Marina di Ragusa e Roccella) non trascendentali e addirittura pareggiando a San Tommaso. Dal canto suo il Savoia (miglior difesa, solo 14 gol subìti) non molla la presa, passando dal -13 di inizio novembre anche al -3 di un mese fa.