L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni in conferenza stampa di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo: «Mancano 9 giornate, tutti sappiamo che vincendone 7 saremmo sicuri della promozione. La rabbia è forte perché la sfida col Licata poteva dare un’impronta decisiva al campionato. Ma adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare la rabbia per ottenere le vittorie che ci servono. Post su Instagram cancellato? E’ stata una bischerata, dicendo che siamo soli mi riferivo all’atteggiamento delle altre squadre che con noi danno ogni volta anche più del 100%. I tifosi ci sono sempre stati vicino, sono sconcertato dal fatto che si possa pensare che lo sfogo fosse diretto a loro, o alla società o al tecnico. Ci è mancato un pizzico di cattiveria in più. Siamo consapevoli di essere il Palermo, non dobbiamo avere paura di nessuno. Pergolizzi? C’è poco da criticarlo. Fa le scelte in base al lavoro della settimana. I fatti dicono che è primo in classifica, poco da aggiungere».