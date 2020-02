L’edizione odierna di “Tuttosport” esalta il percorso della Turris, unica squadra imbattuta in Italia. Record di reti realizzate: 64, davanti all’Atalanta. Un cammino senza ostacoli per i campani del tecnico Franco Fabiano, sette lunghezze di vantaggio sull’Ostiamare (sconfitto 3-1 all’andata in trasferta), atteso al “Liguori” domenica 22 marzo nella partitissima che potrebbe mettere il punto esclamativo sulla promozione in Serie C. La Turris non perde in campionato da 27 partite, le ultime due della passata stagione, 25 di quella attuale. 64 gol realizzati con 13 giocatori diversi. 15 reti per il capitano Fabio Longo (’87) arrivato a 38 gol in 51 presenze con i corallini, top scorer dello scorso torneo con 23 centri senza rigori. 15 gol per Giuliano Vincenzo Alma ’93) arrivato in estate dal Mantova. A Torre del Greco l’entusiasmo è alle stelle, per una società che dopo momenti bui è tornata rivedere la luce. Il secondo posto della passata stagione dietro la corazzata Bari non ha scoraggiato il patron Antonio Colantonio, imprenditore tra i più importanti in Italia e in Europa nel settore degli infissi e serramenti con la propria ditta Colma, decisissimo a riportare la Turris nei professionisti. Confermato in panchina il pragmatico Franco Fabiano (61 anni) che ha vinto la Serie D con l’Arzanese, l’Eccellenza col Savoia, la Promozione col Nola, la Coppa Italia di Serie D col Neapolis, di Eccellenza col Nola. Tra i cardini del club il ds Rosario Primicile (41 anni) che malgrado un dominio incontrastato invita alla prudenza: «La società in questi anni ha fatto passi da gigante, le premesse per arrivare al lieto fine sono state create. La squadra sta giocando un ottimo calcio, ha trascinato una tifoseria impagabile per affetto, passione, sacrifici nell’essere vicino ai ragazzi anche in trasferta. Domenica oltre un centinaio ci hanno seguiti in Sardegna a Muravera, contro una squadra che non perdeva un casa dal 22 settembre con l’Ostiamare, da allora aveva ottenuto dieci risultati utili: cinque vittorie e cinque pareggi, abbiamo vinto 3-0 dimostrando che vogliamo arrivare al traguardo».