Tuttosport: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (37)

Il Palermo batte 2-0 il Lecce e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle di Tuttosport sono cinque i rosanero che ottengono il voto più alto tra i calciatori: Peda, Augello, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo, tutti da 7. Voto 7 anche per Filippo Inzaghi.

Non essendo presenti giudizi individuali nel testo originale, vengono riportati esclusivamente i voti assegnati da Tuttosport, senza aggiungere valutazioni.


Palermo, le pagelle di Tuttosport

Joronen ng

Fortin 6,5

Pierozzi 6,5

Peda 7

Ceccaroni 6,5

Augello 7

Segre 6,5

Ranocchia 6

Estevez ng

Vavassori 7

Palumbo 6

Hernani 6

Johnsen 7

Strefezza 6

Pohjanpalo 7

Le Douaron 6

Inzaghi 7

Il quadro delle valutazioni di Tuttosport è particolarmente positivo per il Palermo: nessun giocatore riceve un’insufficienza. Alle spalle dei cinque calciatori da 7 ci sono Fortin, Pierozzi, Ceccaroni e Segre con 6,5.

Lecce, le pagelle

Falcone 6

Veiga 5,5

Gaspar 5,5

Tiago Gabriel 5,5

Gallo 5,5

Coulibaly 6

Kaba ng

Ngom 5,5

Gorter ng

Maleh 5

Stulic 6

Pierotti 6

Laerke ng

Geubbels 5,5

Esteban ng

N’Dri 6

Di Francesco 5,5

Per il Lecce le valutazioni sono inevitabilmente più basse. Il voto peggiore è il 5 assegnato a Maleh, mentre Di Francesco riceve 5,5.

L’arbitro

Arena di Torre del Greco 6

Il dato complessivo conferma la serata positiva dei rosanero. Per Tuttosport, Peda, Augello, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo sono i migliori del Palermo con 7, stesso voto assegnato a Inzaghi.

La partita si è disputata davanti a 33.009 spettatori. Palumbo e Coulibaly sono stati ammoniti per gioco scorretto. Il Lecce ha chiuso avanti 8-2 nel conto dei calci d’angolo, mentre il recupero è stato di sette minuti nel primo tempo e cinque nella ripresa.

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