Tuttosport: “Palermo-Lecce, le pagelle”
Il Palermo batte 2-0 il Lecce e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nelle pagelle di Tuttosport sono cinque i rosanero che ottengono il voto più alto tra i calciatori: Peda, Augello, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo, tutti da 7. Voto 7 anche per Filippo Inzaghi.
Non essendo presenti giudizi individuali nel testo originale, vengono riportati esclusivamente i voti assegnati da Tuttosport, senza aggiungere valutazioni.
Palermo, le pagelle di Tuttosport
Joronen ng
Fortin 6,5
Pierozzi 6,5
Peda 7
Ceccaroni 6,5
Augello 7
Segre 6,5
Ranocchia 6
Estevez ng
Vavassori 7
Palumbo 6
Hernani 6
Johnsen 7
Strefezza 6
Pohjanpalo 7
Le Douaron 6
Inzaghi 7
Il quadro delle valutazioni di Tuttosport è particolarmente positivo per il Palermo: nessun giocatore riceve un’insufficienza. Alle spalle dei cinque calciatori da 7 ci sono Fortin, Pierozzi, Ceccaroni e Segre con 6,5.
Lecce, le pagelle
Falcone 6
Veiga 5,5
Gaspar 5,5
Tiago Gabriel 5,5
Gallo 5,5
Coulibaly 6
Kaba ng
Ngom 5,5
Gorter ng
Maleh 5
Stulic 6
Pierotti 6
Laerke ng
Geubbels 5,5
Esteban ng
N’Dri 6
Di Francesco 5,5
Per il Lecce le valutazioni sono inevitabilmente più basse. Il voto peggiore è il 5 assegnato a Maleh, mentre Di Francesco riceve 5,5.
L’arbitro
Arena di Torre del Greco 6
Il dato complessivo conferma la serata positiva dei rosanero. Per Tuttosport, Peda, Augello, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo sono i migliori del Palermo con 7, stesso voto assegnato a Inzaghi.
La partita si è disputata davanti a 33.009 spettatori. Palumbo e Coulibaly sono stati ammoniti per gioco scorretto. Il Lecce ha chiuso avanti 8-2 nel conto dei calci d’angolo, mentre il recupero è stato di sette minuti nel primo tempo e cinque nella ripresa.