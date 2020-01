Tante le trattative in procinto di concludersi in Serie C, le squadra vogliono rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Il Novara cede il difensore Pietro Visconti (’89) al Pontedera, il ds degli azzurri Orlando Urbano per l’attacco va su Nicola Citro (’89) del Frosinone e Michael De Marchi (’94) del Cittadella, ma tiene aperta la possibilità di Andrea Cisco (’98) del Pescara. Il Catanzaro dopo il centrocampista Francesco Corapi (’85) dal Trapani prova a convincere il panzer Felice Evacuo (’82) a lasciare i siciliani, che salutano il difensore Cristian Cauz (’96; proprietà Parma) che va al Ravenna. Catanzaro che fa firmare il difensore bulgaro Slanisla Zhivki Atanasov (’91) della Viterbese, dove giunge il difensore Eros De Santis (’97) dal Siena. Ufficiali: all’Alessandria il difensore Alessandro Eleuteri (’98) dalla FeralpiSalò; al Piacenza il centrocampista Alessio Franchini (’88) dal Cesena che prende il centrocampista Francesco Ardizzone (’92) dell’Entella, che cede al Siena il centrocampista Simone Icardi (’96), il bomber Salvatore Caturano (’90) richiesto da Catanzaro, Avellino, Cesena e Potenza. Al Fano il difensore Riccardo Cargnelutti (’99) dal Modena. Al Carpi l’attaccante Pietro Cianci (’96) dal Teramo. Giana: ufficiale il difensore Dario Teso (’85) dal Renate e l’attaccante Jacopo Manconi (’94; proprietà Perugia) che era al Gubbio, rescinde il difensore Mohamed Salah N’Zoughi (2000) che scende in D nella Caronnese. Nel mirino del club di Gorgonzola l’esperto portiere Paolo Branduani (’89) della Juve Stabia. L’attaccante Niccolò Romero (’92) verso l’Arzignano che cede l’interno Manuel Antoniazzi (2000) alla Recanatese (D), in uscita le punte Emanuele Anastasia (’96) che piace a Pergolettese, Rieti e Rende. Veneti sul difensore Alberto Tronco (’97) che interessa anche all’AlbinoLeffe. Attaccanti: il lituano Edgaras Dubickas (’98) al Gubbio dal Lecce; la Pianese riporta in Italia il figlio d’arte Carlo Manicone (’98) dagli elvetici del Lugano. La Sicula Leonzio sul difensore centrale Samuele Emiliano (’84) del Gozzano e sul centrocampista Alessandro Provenzano (’91) dell’Imolese. La Vibonese sul trequartista Marco Spina (2000; proprietab Spal) del Gozzano, dove sta per scendere in D nella Pro Sesto la punta Giulio Fasolo (’98) ex Virtus Verona e Cittadella. Serie D, dopo la seconda sconfitta in quattro giorni per l’Adriese, che era partita per vincere il campionato, hanno indotto il presidente dei veneti Luciano Scantamburlo ad esonerare l’allenatore Luca Tiozzo, e affidare la panchina dei blu-granata a Gianluca Mattiazzi, ex Union Clodiense, per il quale si tratta di un ritorno all’Adriese dove era subentrano nel dicembre 2016 conquistando la salvezza, riconfermato nel campionato successivo 2017/18 chiuse al quinto posto. Il presidente del Seregno Davide Erba ha deciso di cedere il club, tra i possibili acquirenti una cordata guidata dall’ex ds dei brianzoli Eros Pogliani.