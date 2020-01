L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle strategie del tecnico del Palermo Pergolizzi in vista della sfida contro il Roccella. Una certezza: la difesa a tre, e Floriano-Ricciardo. Viste le assenze di Doda e Vaccaro ci sarà una rivoluzione tattica, per la prima volta i rosanero partiranno dall’inizio con tre centrali. Peretti, Lancini e Crivello comporranno la linea difensiva, con Pelagotti in porta. Tra le ipotesi più accreditate il 3-4-3 e il 3-4-1-2. Il Roccella gioca con il 3-5-2 e all’andata i rosanero – si legge – chiusero la partita inserendo un uomo in più tra le linee: Ambro. L’ipotesi di schierare il classe 99′ prende quota, mentre è rebus sugli esterni, dove dovrebbero giocare Langella e Martinelli. I dubbi per Pergolizzi resteranno fino all’ultimo.