In Serie B il mercato entra nel clou, tante le trattative in via di definizione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le operazione di mercato della serie cadetta. La rifondazione dell’Empoli, la più grande delusione della B, non è finita. Dopo sei acquisti fra difesa e attacco, è l’ora della mediana. E’ fatta col Verona per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista scozzese Liam Henderson, 23 anni, ex Bari e Celtic Glasgow, che in A coi veneti fatica a trovare spazio (4 presenze per 195’ di gioco). In uscita dal Verona c’è anche il terzino sinistro Luigi Vitale, 32 anni, che ha trovato ancor meno spazio (2 gare per 39’): potrebbe ritornare al Livorno, dove s’impose una decina di anni fa. Livorno che sta per chiudere per Domen Crnigoj, 24 anni, centrocampista sloveno in forza al Lugano dal 2015: andava in scadenza di contratto a giugno, arriverà per circa 100mila euro. Lo Spezia torna all’assalto del regista francese Anthony Taugourdeau, 30 anni, 17 presenze e 4 gol nel Trapani. La Cremonese è a un passo dal centrocampista Gianluca Gaetano, 20 anni, talento del Napoli e chiede al Sassuolo l’Under 21 Claud Adjapong, terzino destro italo-ghanese in prestito senza fortuna al Verona. L’Ascoli, dopo aver ufficializzato l’arrivo dal Brescia del trequartista Leonardo Morosini, 24 anni, è alla ricerca di un terzino sinistro che sostituisca D’Elia, passato al Frosinone. La scelta è caduta su Luca Ranieri, 20 anni, in uscita dalla Fiorentina, titolare al Foggia in B nella passata stagione, inseguito anche dal Pordenone, ma il giocatore ha detto sì all’Ascoli, ora la trattativa va definita con la Fiorentina per il prestito. Il Pisa chiede al Monza il difensore centrale Stefano Negro, 24 anni, ai margini nell’undici di Brocchi. Ufficiale l’approdo al Pisa della punta Danilo Soddimo, 32 anni, dalla Cremonese, contratto fino al 2021. L’attaccante spagnolo Raul Asencio, 21 anni, rientrato al Genoa dopo il prestito senza gloria al Pisa (3 presenze per 52’), ha detto di no al Cosenza. Su di lui si fanno sotto almeno tre club: Chievo, che nelle ultime ore sembra passato in vantaggio, oltre ad Entella e Pescara. Entella che fa un colpo in prospettiva, aggiudicandosi un giovanissimo talento rumeno (16 anni), l’attaccante David Alin Palade, nazionale di categoria, giunto dai lussemburghesi del Bettembourg. Altro colpo per le giovanili è del Benevento, che si aggiudica per la Primavera il centrocampista Manuel Botta, classe 2002, Nazionale Dilettanti Under 18, proveniente dal Castel San Giorgio (Eccellenza).