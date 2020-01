Il calciomercato di Serie A entra nel vivo, tante le trattative ancora da definire. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sul mercato del massimo campionato italiano. Tanto è vero che i pugliesi hanno virato su Machin del Pescara (mentre è in fase di definizione il rientro di Acquah) e hanno chiesto Antonin Barak, all’Udinese. Si lavora anche sulle uscite. Se il Brescia deve registrare il rifiuto di Matri a trasferirsi in B al Livorno, è vicina invece la partenza di Gastaldello, verso il Perugia, e ufficiale quella di Morosini ad Ascoli. Il Lecce, invece, ha ceduto Imbula che va in Spagna al Leganes. L’Udinese ha un idea che porta all’ex granata Adam Ljajic, ora in Turchia al Besiktas. Il Verona ha girato Henderson all’Empoli. La Lazio vuol chiudere con Vecino per il centrocampo e portare Jallow alla casa madre dalla Salernitana. Il Sassuolo non scende dalla richiesta di 20 milioni per Duncan, centrocampista che piace alla Fiorentina.

L’emergenza del Napoli a centrocampo è stata risolta con gli arrivi di Demme dal Lipsia e di Lobotka dal Celta Vigo: 37 milioni di euro. Adesso tutto dipenderà da due calciatori considerati in uscita, Ghoulam e Llorente. Per l’algerino c’è l’interessamento del Marsiglia ma Ghoulam non è interessato a lasciare il Napoli per soli 6 mesi. Senza la cessione di Ghoulam non potrà arrivare Tsimikas dall’Olympiacos. Per Llorente si vocifera una cessione in prestito al Tottenham. Oggi è atteso a Villa Stuart per le visite mediche, Amir Rrahmani, 25enne difensore centrale del Verona. Al club scaligero andranno 14 milioni di euro ed altri 16 sono stati promessi per l’acquisto di Sofyan Amrabat ma il 23enne centrocampista marocchino è conteso anche da Inter e Fiorentina.