L’edizione odierna di Tuttosport realizza il punto di giornata in Serie D. Nessuno come il Palermo in trasferta: rosanero imbattuti, 25 punti in 9 partite. La corazzata di Pergolizzi, priva di Ricciardo, fa visita al Marina di Ragusa. Vittoria d’obbligo a Marsala per il Savoia. Il Bitonto, difesa meno battuta in Italia dalla A alla D, è ospite del fanalino di coda Agropoli. Deve imporsi il Foggia a Gravina. La Turris prenota l’ottavo “pieno” esterno ad Anagni per allungare sulle inseguitrici Ostia Mare e Torres. Rallenta il Mantova nel 2020: 5 punti in tre gare. Il Prato capolista affronta la Caronnese. La rivelazione Arconatese cerca il quinto successo consecutivo del 2020 col Dro. Il Notaresco ad Avezzano (che non vince da 9 turni).