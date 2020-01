L’edizione odierna di “Tuttosport” analizza le trattative del giorno in Serie B. L’Empoli saluta Muzzi, al suo posto verrà chiamato l’ex rosa Pasquale Marino, che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Casasola della Lazio vicino ad approdare al Crotone. Il Cosenza dovrebbe rifarsi con l’arrivo di Jacopo Dezi. Continua l’asta per l’attaccante Da Cruz: nelle ultime ore si è fatto avanti il Trapani. Il Perugia pensa a Cavion dell’Ascoli e Frattesi dell’Empoli. Riccardi del Lecce sta per approdare a Venezia. Panico, attaccante del Cittadella, ha diverse richieste: ci sono anche gli azeri del Qarabag. Il Pescara ha intavolato una trattativa con l’Ascoli per Pucino. Il palermitano Di Mariano è vicino al Vicenza. Il Cittadella pensa al terzino Biondi del Catania.