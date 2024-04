Serie B: Bari, salvezza al San Vito. Nesta, ultime gare da brividi. Si profila un incredibile finale di stagione anche in coda alla classifica

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle squadre in lotta per non retrocedere, tra queste il Bari e la Reggiana.

La lotta per la salvezza nel campionato di Serie B sta entrando nelle sue fasi più critiche e incerte, con otto squadre più il Lecco coinvolte in una sfida serrata per evitare la retrocessione. La situazione è estremamente complessa, e le ultime quattro giornate della stagione regolare saranno decisive.

Il Lecco, attualmente ultimo in classifica e distante dieci punti dalla zona playout, sembra avere bisogno di un vero miracolo per evitare la retrocessione diretta. Per le altre squadre coinvolte, i margini sono stretti e ogni punto sarà vitale.

Interessante notare come solo la Reggiana non abbia cambiato allenatore questa stagione, un fatto raro in un contesto dove spesso si assiste a frequenti cambi di panchina in risposta a prestazioni insoddisfacenti. Questi cambi possono portare nuova energia o, al contrario, aumentare l’instabilità della squadra.

I tecnici coinvolti portano esperienze diverse, da neofiti della serie B come Giampaolo e Carrera fino a veterani dei playout come Bisoli, che ha già dimostrato in passato di poter trarre il massimo dai momenti di alta tensione. Le competenze di questi allenatori saranno messe a dura prova nelle prossime settimane. Gli scontri diretti tra le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere assumono un’importanza cruciale. Questi incontri sono spesso definiti “da sei punti” perché offrono l’opportunità di guadagnare punti preziosi mentre si impedisce a un diretto concorrente di farlo. Il Cosenza, in particolare, è coinvolto in diversi di questi incontri critici, aumentando sia i rischi sia le opportunità per la squadra.

Tra gli incontri chiave ci sono Cosenza-Bari e Ternana-Ascoli, seguiti da un derby infuocato tra Reggiana e Modena e un altro scontro diretto Ascoli-Cosenza. Questi match saranno momenti di svolta che potrebbero definire chi resterà in Serie B e chi no. Il percorso del Bari è particolarmente complicato, con incontri rimanenti contro squadre che lottano per la promozione, aumentando la difficoltà degli incontri. La Reggiana, dal canto suo, dovrà cercare di superare lo svantaggio negli scontri diretti in partite casalinghe cruciali. In conclusione, la lotta per la salvezza in Serie B è intricata e piena di potenziali ribaltamenti di situazioni. Ogni squadra ha il proprio destino in mano, e le prossime quattro giornate promettono di essere alcune delle più emozionanti e decisive della stagione.