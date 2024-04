Catanzaro: la Giunta comunale approva il progetto “Campo B-stadio Ceravolo”. I dettagli

Come riporta calciocatanzaro.it, la giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Scalise, il progetto esecutivo per il consolidamento della scarpata in località “Campo B – stadio Nicola Ceravolo”.

L’approvazione della delibera consentirà ora agli uffici di completare i successivi adempimenti per l’esecuzione dell’appalto, con un importo dei lavori pari a 500mila euro, a valere sui fondi di Protezione Civile stanziati. A darne notizia è il consigliere comunale Francesco Scarpino, che avendo seguito da vicino l’iter dell’opera si è dichiarato “molto soddisfatto” per il passaggio consumato nel corso della riunione dell’esecutivo.