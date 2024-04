Venezia, Pierini: «Cremonese? Squadra forte, anche a noi sono capitati errori durante la stagione»

Nicholas Pierini, ala del Venezia, ha parlato a margine dell’incontro odierno con i tifosi a Ca’ Venezia. Il calciatore si è espresso soprattutto parlando della Cremonese, prossima avversaria dei lagunari in quello che sarà un match fondamentale per le ambizioni delle due formazioni.

«La Cremonese ha perso un po’ di terreno nelle ultime partite? Credo centri poco, la Cremonese è una squadra forte, ci possono essere errori durante la stagione come è capitato a noi, non dobbiamo guardare quindi a quel dettaglio, dobbiamo guardare a noi, a quello che dobbiamo fare in campo, spinti dai nostri tifosi che saranno tantissimi per cercare di fare risultato».