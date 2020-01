L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa: «Ho sempre fatto il tifo per il Palermo, ma oggi penserò soltanto a guidare al meglio i miei ragazzi che si troveranno di fronte un avversario fortissimo che punta senza mezzi termini alla promozione. Ma come si dice? La palla è rotonda… Ce la metteremo tutta per far felici i nostri sostenitori e allungare l’attuale serie positiva e quindi migliorare l’attuale classifica. Non dimentichiamo che il nostro principale obiettivo resta la salvezza».