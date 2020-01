Il calciomercato sta giungendo al termine, tante le trattative che potrebbero concludersi nelle prossime ore in Lega Pro. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le operazioni di mercato. Alla fine la spunta il Ravenna che prende in prestito l’attaccante belga Benjamin Mokulu (’89) dal Padova. Romagnoli che trattano il difensore Stefano Negro (’95) del Monza, sul quale c’è anche la Viterbese. Ieri il ds dei brianzoli Filippo Antonelli ha ceduto in prestito alla Vis Pesaro il promettente Alessandro Di Munno (2000). Genoa, Cagliari, Sassuolo, Empoli hanno messo nel mirino l’attaccante Mattia Tirelli (2002) che mercoledì è andato in gol con la Feralpisalò contro la Reggiana (1-1) seconda in classifica. Gardesani sulla punte Rocco Costantino (’90) della Triestina, Riccardo Martignago (’91) del Teramo e Simone Lo Faso (’98) del Lecce. Martignago interessa anche al Gubbio che ha ceduto la punta Ignazio Battista (’97) alla Vibonese e l’interno Andy Luzayadio Bangu (’97) al Catania. Il ds degli umbri Stefano Giammarioli monitora la punta Claudio Santini (’92) in partenza dal Padova dove sarebbe in uscita anche Edoardo Soleri (’97) che può finire al Rieti, club che dai veneti preleva il portiere Davide Merelli (’96). Rimini sul centrocampista Matteo Calamai (’91) del Picerno, che prende Marco Romizi (’90) dall’Albinoleffe e che rescinde con l’interno Lorenzo Mandelli (’98). All’Avellino il portiere Andrea Dini (’96), scuola Parma, dal Trapani. Gli irpini stanno provando a far tornare l’attaccante Felice Evacuo (’82). Il ds Massimo Frassi della Pergolettese per l’attacco valuta l’islandese Sveinn Gudjohsen (’98) dello Spezia, Cristian Carletti (’96) del Carpi e Filippo Scardina (’92) della Sicula Leonzio dove possono andare la punta Giancarlo Malcore (’93) e l’interno Giovanni Sbrissa (’96), in uscita anche i centrocampisti Marco Roma (’91) e Luca Belinghieri (’83). Verso la Serie D i difensori Alessio Salvestroni (’99) e Matteo Di Giovanni (2000) del Gozzano dove ha rescisso la punta Giulio Fasolo (’98) che ha firmato per la Pro Sesto del presidente Gabriele Albertini e del ds Jacopo Colombo. La Pro Sesto si è assicurata l’attaccante Alessandro Tascini (’92) che ha rescisso il contratto con la Vis Pesaro, nello scorso campionato 17 reti in 35 gare in Serie D con gli umbri del Bastia e il portiere Angelo Pisoni (2002) dall’Under 18 dell’Atalanta. Al Verbania va il giovane difensore Andrea Riva (2001) dal Como. Il Racing Aprilia (girone H) ha scelto come nuovo allenatore Fabio Fratena per l’esonerato Giovanni Greco.