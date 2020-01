L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sull’avventura ai titoli di coda tra Ferrero e la Sampdoria. L’imprenditore romano deve cedere il club per scongiurare il fallimento delle sue aziende extra calcio. Non si vedono acquirenti concreti per rilevare il club. Gli avvocati di Ferrero hanno chiesto il concordato preventivo al tribunale di Roma per la Eleven Finance, con debiti reali che sarebbero di minore entità rispetto a quelli evocati nei giorni scorsi (55/60 milioni e non 121 milioni, cifra per cui sarebbe quasi impossibile chiedere il concordato preventivo). Ora che Vialli si è rituffato nella Figc col ruolo di team manager della Nazionale pare difficile un ritorno di fiamma con la “Calcio Invest” (tra l’altro Dinan starebbe ora valutando l’ingresso o l’acquisto del Parma), mentre i rumors cittadini riferiscono di un possibile tandem formato da Antonio Gozzi e Gabriele Volpi – i due proprietari di Entella e Spezia, entrambi di fede blucerchiata – nonché di un gruppo di imprenditori italiani che sarebbe capeggiato dal grande ex milanista Alessandro Costacurta. Edoardo Garrone, nel caso in cui la Sampdoria dovesse avere problemi finanziari, potrebbe intervenire in modo diretto e favorire o la cessione o una fase di transizione del club.