Il calciomercato di Serie B sta giungendo al termine, tante le operazioni che potrebbero concludersi nelle prossime ore. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le trattative del campionato cadetto. La Salernitana ufficializza l’arrivo in prestito dal Brescia del terzino sinistro brasiliano Felipe Curcio, 26 anni, che in A ha giocato solo per 4.’ E’ il secondo colpo del club di Lotito dopo l’arrivo del difensore marocchino Ramzi Aya, 29 anni. Ora scatta la caccia all’attaccante, con la Salernitana iscritta all’asta per Luca Slligardi, 32 anni, in uscita dal Parma e per la mediana si valuta Davide Petrucci, 28 anni, dell’Ascoli. Dopo averlo provato per alcuni giorni, il Pisa ha tesserato il difensore Eros Pisano, 32 anni, pescato dagli svincolati, ultima esperienza al Bristol City (B inglese), già al Pisa nel 2007-08, accordo fino a giugno con opzione per il rinnovo. Sembre dagli svincolati, il terzino destro Filippo De Col, 26 anni, ultima esperienza allo Spezia, dopo sette anni ritorna all’Entella: contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo. E’ ufficiale anche l’arrivo al Trapani del centrocampista ghanese Moses Odjer, 23 anni, a titolo definitivo dalla Salernitana, dove giocava a singhiozzo (11 presenze per 398’). Il club siciliano si separa dal ds Luca Nember, in carica per soltanto tre mesi. Trapani che vede sfumare un altro ghanese, il difensore Bright Gyamfi, 24 anni: il Benevento, dopo l’infortunio di Antei, lo lascerà partire soltanto a fine stagione, quando andrà in scadenza contrattuale, la stessa linea adottata per il centravanti Coda. In compenso in Sicilia potrebbe sbarcare presto l’esterno Tomasz Kupisz, 29 anni, già con Castori al Cesena: è avviata la trattativa col Bari per il prestito. Livorno, è in arrivo dal Verona in prestito secco il terzino sinistro Alessandro Crescenzi, 28 anni, che nell’Hellas non trova spazio. Livorno che bussa allo Spezia per un altro esterno sinistro, l’italo-uruguaiano Juan Ramos, 23 anni. La Cremonese chiede alla Juve Stabia l’attaccante Luigi Canotto, 25 anni, 4 gol in stagione che va in scadenza a giugno. Spezia e Ascoli si contendono il regista francese del Trapani Anthony Taugourdeau, 30 anni, 4 gol in stagione. Nei liguri, per la fascia sinistra è sempre più vicino il terzino sinistro Luigi Vitale, 32 anni, in uscita dal Verona. Ascoli, sta per rinnovare il difensore Riccardo Brosco, 28 anni, che va in scadenza di contratto nel 2021. Il Pescara insiste per far ritornare l’attaccante Federico Melchiorri, 33 anni, che in Abruzzo visse una stagione fra le più felici. Ma il Perugia continua a chiedere un indennizzo elevato. Nel frattempo, col passaggio alla Juve U23 dell’attaccante brasiliano Matteo Brunori, potrebbe arrivare la punta esterna Eric Lanini, 25 anni.