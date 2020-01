Il calciomercato di Serie A sta giungendo alla conclusione, tante le operazioni che potrebbero definirsi in queste ore. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le trattative del massimo campionato italiano. Il Sassuolo ha deciso di spingere per un nuovo attaccante: l’obiettivo è Gianluca Caprari, punta di “complemento” della Sampdoria. Il club emiliano ha incontrato ieri l’agente di Caprari e le indiscrezioni riferiscono di una fumata bianca tra le parti. C’è, ovviamente, da trovare anche quella con la Sampdoria che però difficilmente concederà il via libera a Caprari senza avere una alternativa a disposizione: ecco, dunque, che torna d’attualità l’ipotesi di riportare in blucerchiato Gregoire Defrel, cartellino controllato dalla Roma ma ora in prestito dal Sassuolo dove però non sta trovando spazio. Ma ieri i blucerchiati hanno accelerato per Younes del Napoli, che piaceva anche al Genoa e che invece dovebbe andare a fare da rincalzo a Quagliarella. Con la Fiorentina, invece, il Sassuolo continua la trattativa per Duncan, ma resta distanza tra domanda e offerta. Una alternativa può essere rappresentata da Cassata del Genoa. La Spal ha finalmente coronato il lungo corteggiamento al difensore granata Bonifazi e ora dal Torino spera di avere anche IagoFalque nei prossimi giorni: due bei colpi in prospettiva salvezza. Chi spera di mettere altro peso a centrocampo è il Lecce: dopo l’arrivo di Saponara, infatti, c’è attesa e speranza affinché dalla Turchia arrivi l’ok all’arrivo di Acquah che, di suo, ha già l’accordo con il club salentino. Il Verona cede il difensore Alessandro Crescenzi al Livorno e Claude Adjapong (piace alla Salernitana) aprendo così spazio all’arrivo del terzino Dimarco Dall’Inter. Un difensore lo cerca anche il Parma che era convinto di poter chiudere per il giovane Gabbia, ma nella serata di ieri il Milan ha bloccato l’uscita in attesa di definire gli altri movimenti. Gli emiliani, alle prese con il brutto ko di Inglese, hanno bussato all’Inter per Esposito e valutano anche l’ex juventino Moise Kean, Andrea Pinamonti e Alessandro Matri. Il Brescia ha ripreso contatti con il Livorno per il centrale croato Luka Bogdan, alternativa sempre in Toscana con Federico Ceccherini della Fiorentina. E ieri è arrivato l’addio al calcio di Antonio Nocerino. L’ex centrocampista di Milan, Palermo e Juventus ha detto stop a 34 anni, dopo l’ultima esperienza in B con il Benevento. In un post sul proprio profilo Instagram, Nocerino ha salutato (ringraziato il calcio e spiegato quali sono i suoi progetti per il futuro: «È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico: il calcio. Una decisione sofferta ma ponderata. La mia soddisfazione è aver realizzato il sogno di mio padre, poi diventato il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle. Con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono. Mia moglie, la mia roccia, e i miei figli, che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, agli allenatori che ho avuto, ai compagni di squadra da cui ho imparato tanto e infine ai tifosi, che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto verso l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile, ma che troverà in me lo stesso spirito, la stessa passione, lo stesso amore e la stessa professionalità che ho avuto da calciatore».