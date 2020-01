Tante le operazioni di calciomercato che si stanno definendo in Serie B, con l’Empoli che stando a vita a una vera e propria rivoluzione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto sul calciomercato del campionato cadetto. Empoli, quasi una rifondazione. Ufficiale l’arrivo dal Cagliari del terzino destro Simone Pinna, 22 anni, in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto e controriscatto a giugno. Ma soprattutto il club toscano ufficializza il trequartista Amato Ciciretti, 26 anni, mai utilizzato dal Napoli, nella seconda parte della scorsa

stagione all’Ascoli (15 partite, 2 reti), in prestito con opzione di riscatto a fine stagione. Prossimi colpi l’attaccante Andrea La Mantia, 28 anni, che arriva a titolo definitivo dal Lecce (3,2 milioni più un bonus di 1 milione in caso di promozione nei prossimi 18 mesi), la punta Gennaro Tutino, 23 anni, ai margini nel Verona ma che nella scorsa stagione segnò i gol salvezza del Cosenza, il difensore cileno (con passaporto spagnolo) Francisco Sierralta, 22 anni, in prestito dall’Udinese. Pordenone a un passo dall’attaccante Stefano Moreo, 26 anni, in uscita dall’Empoli, ex Palermo, e contende al club toscano il difensore Luca Ranieri, 20 anni, in uscita dalla Fiorentina, già in B col Foggia. All’Ascoli approda in prestito dall’Herta Berlino l’esterno 21enne Maurice Covic, tedesco di origini croate, dalla squadra B dei berlinesi. Il Perugia ha chiuso per il difensore Slobodan Rajkovic, 30 anni, svincolato ex Palermo(Trattativa saltata negli ultimi minuti. Clicca qui), prossimo colpo il mediano Matteo Scozzarella, 31 anni, in uscita dal Parma. Venezia, si allena con la squadra il difensore Cristian Molinaro, 36 anni, svincolato ex Frosinone, che presto dovrebbe essere tesserato. Due in prova anche al Perugia: il difensore statunitense 21enne Giuseppe Barone, figlio di Joe, braccio destro di Commisso alla Fiorentina, ex Cosmos, con lui Jonathan Liljedahl, attaccante svedese 18enne, proveniente dall’Orgryte, B svedese: il primo ha poche chance di essere tesserato, il secondo dovrebbe giostrare fra Primavera e prima squadra. La Salernitana bussa allo Spezia per il centrocampista Luca Mora, 31 anni e sta per chiudere col Brescia per il terzino sinistro italo-brasiliano Falipe Curcio, 26 anni, pronto un contratto fino al 2022. Livorno vicino al centrocampista camerunense Joseph Minala, ex

Salernitana, ai margini nella Lazio e chiede all’Ascoli il terzino sinistro Salvatore D’Elia e il centrocampista Alberto Gerbo (sul quale c’è anche il Crotone), entrambi 30enni. Cosenza e Trapani si contendono il centrocampista Giuseppe Rizzo, 28 anni, in uscita dal Catania. Il club calabrese insegue (assieme al Pescara), la punta spagnola Raul Asencio, 21 anni, proprietà Genoa, in uscita dal Pisa. Vladan Dekic, portiere serbo 20enne, è vicino al Pisa, in prestito dall’Inter. Il club toscano ha ormai chiuso anche per l’attaccante Luca Vido, 22 anni, proprietà Atalanta, in forza al Crotone. Chievo, se ne va al Leeds (B inglese) il portiere 18enne Elia Caprile, 4 anni e mezzo di contratto.