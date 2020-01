Il calciomercato di Serie A impazza, tante le trattative che si stanno definendo. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Un altro tassello si è incastrato nel puzzle delle trattative in attesa di conclusione. Potendo contare anche sul sì del giocatore deluso dall’esperienza in Premier League, la Fiorentina ha chiuso ieri l’affare con il Wolverhampton e ha accolto Patrick Cutrone, prima scelta per l’attacco. Il neo viola, 21 anni, è sbarcato a Firenze in tarda sera e oggi dopo le visite e la presentazione si metterà agli ordini di Iachini che domenica contro la Spal potrebbe schierarlo nel tridente con Chiesa e Vlahovic o comunque impiegarlo a gara in corso. Con uno score di 90 gare e 27 reti con il Milan, Cutrone arriva in prestito oneroso a 3 milioni di euro più 16 per l’obbligo di riscatto che scatterà fra un anno e mezzo. Stando all’accordo il Wolverhampton potrà esercitare il diritto di riacquisto a una determinata cifra, entro i 5 giorni successivi la Fiorentina potrà controriscattarlo ad un prezzo superiore. Ma il mercato della Fiorentina non è chiuso qui: il club viola sta infatti stringendo col Sassuolo per Duncan, sempre più in testa alle preferenze per completare il centrocampo. Mentre per la difesa resistono le candidature di Bonifazi (il preferito, ma c’è la concorrenza di Atalanta e Spal) e Juan Jesus. La Fiorentina è attiva pure in uscita: Pedro può tornare in patria a titolo definitivo, al Flamengo (dipende da Gabigol) o al Gremio che può inserire il difensore Kannemann. Intanto Cristoforo torna in Spagna all’Eibar e Rasmussen, 0 presenze, all’Erzgebirge Aue (Bundesliga 2). Blindatissimo invece il classe 2000 Vlahovic nel mirino di molti club: a breve la Fiorentina potrebbe allungargli il contratto in scadenza nel 2023. Infine una curiosità: uno dei figli del dg viola Joe Barone, Giuseppe, 21 anni, giocatore dei New York Cosmos, si allena da qualche giorno con il Perugia. Se il titolo di giornata va alla Fiorentina, il Lecce merita la “controcopertina” per aver messo a segno l’acquisto di Riccardo Saponara dal Genoa, con l’ok della stessa Fiorentina che ne controlla ancora il cartellino: Dopo Deiola, dunque, ecco il secondo arrivo richiesto da Liverani per portare linfa nuova nella corsa salvezza. Adesso serve un difensore e tra le varie opzioni sta prendendo sempre più corpo quella che porta a Kastriot Dermaku, difensore della Nazionale albanese che sta trovando poco spazio al Parma. I due club ne stanno parlando, con lo svincolato Silvestre che resta sullo sfondo. Anche il Genoa cercano un difensore e ha chiesto alla Federico Ceccherini (concorrenza Spal in cerca di un’alternativa a Bonifazi) che il nuovo tecnico rossoblù Nicola ha già allenato al Crotone. Un’altra pista porta a Bologna per Ibrahima Mbaye. A centrocampo si punta Seko Fofana dell’Udinese mentre per l’attacco, in attesa di capire come e se si possa risolvere la grana regolamentare per Pinamonti (bloccato da un obbligo di riscatto fissato nel prestito dal Genoa) restano vive le piste Parigini e Kmnencik. Sull’altra sponda di Genova, la Sampdoria ha definito il ritorno di Tonelli (dopo un braccio di ferro con il Napoli sulla formula del prestito), e tiene comunque d’occhio l’opportunità di avere Rugani dalla Juventus: non semplice. Regini è in uscita vero il Benevento. Per l’attacco, invece, torna d’attualità un nome per cui si era arrivati allo contro diplomatico con l’Empoli nell’estate scorsa: Antonino La Gumina. Un sondaggio è stato avanzato anche nei confronti del Milan per capire se vi siano i margini per un prestito di Suso. Il Cagliari ha girato all’Empoli il difensore Simone Pinna.