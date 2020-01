Il calciomercato di Lega Pro entra nel vivo, tante le trattative che si stanno delineando per rinforzare le rispettive squadre in vista della seconda parte della stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. La Juve U23 prova a convincere l’attaccante Federico Melchiorri (’87) del Perugia che ha offerte anche in B. Avellino: si allontana Francesco Fedato (’92) dichiarato incedibile dal ds Alex Casella del Gozzano, irpini su Felice Evacuo (’82) del Trapani, alternativa Luca Miracoli (’92) del Como, sul quale c’è l’Imolese, che valuta Cristian Bunino (96) del Padova, piace anche al Cesena che riflette sull’interno Orazio Pannitteri (’99) della Vis Pesaro, lavora per Stefano Padovan (’94) dell’Imolese. Andrea Saraniti (’88) del Vicenza, viene monitorato dal Siena, che valuta Daniele Vantaggiato (’84) deciso a “separarsi” dalla Ternana. Lorenzo Sorrentino (’95) dal Gubbio al Renate. FeralpiSalò in partenza il difensore Sergio Contessa (’90) verso Sambenedettese e Siena, la punta FranceStanco (’87) interessa ad Olbia, Giana, Rimini e Cavese. Alla FeralpiSalò approda in prestito dall’Atalanta il difensore Fabio Eguelfi (’95) era a Frosinone, trascorsi in B con Pro Vercelli, Verona e Cesena. Alla Sambenedettese l’attaccante Francesco Grandolfo (’92) dalla Vis Pesaro, dove arriva il difensore Valerio Nava (’94) dal Rimini. Modena: firma sino al prossimo 30 giugno lo svincolato difensore francese Maxime Giron (’94), lo scorso anno nel Bisceglie, l’apice in B con l’Avellino. Ravenna: il centrocampista Mattia Mustacciolo (2000) torna al Parma, al suo posto può arrivare il pari ruolo ed età Lorenzo Gavioli dal Venezia, di proprietà dell’Inter. La Triestina ufficializza il metronomo Francesco Lodi (‘84) contratto sino al 30 giugno 2021, dal Catania. «Aspettavo qualcosa in Serie B, il direttore ha avuto la forza nel convincermi. Quando sento la fiducia, vale più di qualsiasi altra parola. Mi sento ancora giovane, ho molto da dare, non ho mai subito infortuni gravi in carriera. A Trieste si vive di calcio, ho visto lo stadio, in C si fa fatica a trovare impianti simili, forse solo Catania vale il paragone. La stagione è lunga, due anni fa vinse i playoff a sorpresa il Cosenza, dobbiamo pensare a fare il massimo ogni settimana per portare in B una città che non ha nulla a che vedere con la C. Gautieri lo conoscevo dai tempi di Empoli, lui e il ds Milanese si aspettano molto da me, penso che Messi, Maradona o Ronaldo possono vincere le partite da soli e io non sono uno di questi tre». Catania che fa suo l’attaccante Alessio Curcio (‘90) dal Vicenza, gli etnei cedono al Belluno (Serie D) il difensore Gaetano Bellanca (2000) rientrato dal prestito alla Sanremese. La Reggina dopo un lungo corteggiamento può avere il difensore Daniele Liotti (‘94) dal Pisa. Alla Virtus Francavilla torna il centrocampista Andrea Risolo (‘96) dal Catanzaro. Cavese e Fano si contendono l’interno Davide Petermann (‘94) della Vibonese. Il Picerno rescinde col difensore Amilcare Fiumara (‘98). Tra i club decisi a correre ai ripari il Rimini che dopo il centrocampista Francesco Agnello (‘92) dall’AlbinoLeffe e l’attaccante Ettore Mendicino (‘90) dal Monopoli, tiene sotto osservazione le punte Giancarlo Malcore (‘93) della Pergolettese e Niccolò Romero (‘92) dell’Alto Adige. Rende su Paolo Carbonaro (‘89) autore di 10 gol in D con l’FC Messina.