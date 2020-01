Domani si giocherà San Tommaso-Palermo, per i rosanero è una sfida importantissima, una vittoria potrebbe tenere lontano il Savoia. Di seguito le quotazioni dei bookmakers per il match in terra campana, con i rosa nettamente favoriti infatti la vittoria degli uomini di Pergolizzi è quotata a 1,20, mentre la vittoria dei padroni di casa 8,75, il pareggio a 6: