Tuttosport: “Il Palermo cambia volto alla difesa: sono in arrivo Ferrari e Nikolaou. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Bari

Il Bari ha quasi confermato l’arrivo di Nicola Leali, 31 anni, che è stato la riserva di Martinez al Genoa in Serie A. Tuttavia, per finalizzare l’acquisto, bisognerà attendere la cessione di Martinez all’Inter. Se dovessero sorgere problemi, l’alternativa potrebbe essere Mirko Pigliacelli, 31 anni, nel caso decidesse di lasciare il Palermo.

Juve Stabia

La Juve Stabia è vicina all’acquisto del portiere sloveno Kristjan Matosevic, 27 anni, ex Cosenza in Serie B, che ha giocato la scorsa stagione in Serie C con la Triestina.

Reggiana

La Reggiana potrebbe ingaggiare come portiere di riserva l’italo-albanese Alessio Abibi, 27 anni.

Modena

Dal settore giovanile dell’Inter arriva Mirko Castelnuovo, classe 2006, che ha giocato nella Primavera 2 del Cosenza la scorsa stagione.

Giocatori Richiesti in Serie B

Matteo Felici

Uno dei giocatori più richiesti della Serie B è Matteo Felici, 23 anni, esterno sinistro che ha brillato con la Feralpisalò. Felici ha attirato l’interesse anche di club di Serie A, grazie ai suoi mezzi tecnici. Nel 2023/24, ha collezionato 38 gare, 5 gol e 6 assist. Il Sassuolo sembra essere in vantaggio su di lui rispetto alla Cremonese.

Giuseppe Caso

La Cremonese potrebbe puntare su Giuseppe Caso, 25 anni, attaccante che il Frosinone aveva venduto ai grigiorossi nel mercato di gennaio, ma che poi si era opposto al trasferimento, finendo fuori squadra. Ora potrebbe veramente trasferirsi alla Cremonese.

Valentin Antov

La Cremonese sta lavorando con il Monza per riavere il difensore bulgaro Valentin Antov, 23 anni, già in squadra nella scorsa stagione. Nell’affare potrebbe rientrare anche il centrocampista offensivo Mattia Valoti, 30 anni, che è tornato dal prestito al Pisa, dove ha registrato 33 gare, 10 gol e 3 assist nella scorsa stagione.

Trattative e Possibili Movimenti

Sassuolo:

Il Sassuolo sta per separarsi dal capitano Gian Marco Ferrari, 31 anni, che ha offerte in Serie A da Parma e Venezia. Non è escluso che possa trasferirsi al Palermo.

Palermo

Il Palermo è vicino a concludere uno scambio con lo Spezia, portando in squadra il difensore greco Dimitros Nikolaou, 25 anni. Allo Spezia andrebbero in prestito con diritto di riscatto il terzino sinistro Giuseppe Aurelio, 24 anni, e l’attaccante Edoardo Soleri, 26 anni.

Nicolas Viola

Il centrocampista Nicolas Viola, 34 anni, che era al Cagliari, potrebbe trasferirsi al Pisa, che dovrebbe aver lasciato senza contratto il regista Miguel Veloso.

Jacopo Segre

Il Palermo sta per prolungare fino al 2027 il contratto del centrocampista Jacopo Segre, 27 anni, reduce da una stagione eccellente con 38 gare, 7 gol e 5 assist.

Cesena

Il Cesena sta considerando di rilanciare il trequartista Mirko Antonucci, 25 anni, di proprietà dello Spezia, che è stato in prestito al Cosenza dalla scorsa stagione.

Conclusione

Il mercato è in pieno fermento e i club stanno lavorando intensamente per rafforzare le loro rose in vista della prossima stagione. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, con diverse trattative pronte a essere finalizzate.