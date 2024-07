Tuttosport: “È assalto agli svincolati. Ci sono affari in ogni ruolo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla lunga lista di calciatori svincolati.

Una formazione di ottimi calciatori, quasi tutti over 30, è alla ricerca di nuove opportunità per continuare a giocare ad alti livelli, molti dei quali hanno militato in Serie A nelle ultime stagioni. Questa squadra ipotetica potrebbe facilmente puntare a un piazzamento di metà classifica in Serie A. Ecco un’analisi dettagliata di questi giocatori:

Portiere

Guillermo Ochoa (39 anni): Il portiere messicano, con un contratto di 400.000 euro, punta a partecipare al Mondiale 2026 per diventare il primo calciatore a partecipare a sei edizioni della Coppa del Mondo. Nella Salernitana ha dimostrato di essere ancora reattivo e potrebbe accettare anche il ruolo di secondo portiere.

Difensori

Juan Cuadrado (34 anni): L’esterno destro colombiano, dopo aver giocato con Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter, gradirebbe rimanere in Italia.

Leonardo Spinazzola (30 anni): L’esterno sinistro, cercato dal Napoli, ha ricevuto un’offerta annuale con opzione per la stagione successiva.

Simon Kjaer (34 anni): L’ex capitano del Milan e della nazionale danese ha suscitato l’interesse di alcuni club stranieri, ma per ora solo approcci iniziali.

Ricardo Rodriguez (31 anni): Il difensore svizzero, ex Torino, è nel mirino di vari club tra cui Al Hilal, Hajduk Spalato, Inter Miami, Augsburg, Al Shabab e Besiktas.

Centrocampisti

Roberto Pereyra (32 anni): L’argentino non ha rinnovato con l’Udinese e ha ricevuto offerte da club sudamericani come River Plate, Gremio e Vasco da Gama.

Stefano Sensi (28 anni): Il regista italiano, tormentato dagli infortuni, è nel mirino del Como, che gli ha offerto un contratto annuale con opzione.

Adrien Rabiot (29 anni): Il francese non ha ancora accettato la proposta di rinnovo della Juventus e ha suscitato l’interesse del Milan e di vari club inglesi.

Jack Bonaventura (34 anni): L’ex centrocampista della Fiorentina ha ricevuto un’offerta dal Monza, tra altri interessamenti.

Gaetano Castrovilli (27 anni): Libero dopo il saluto alla Fiorentina, ha ricevuto approcci da Marsiglia e Como.

Alfred Duncan (30 anni): L’ex Fiorentina piace a club turchi e arabi.

Attaccanti

Mbaye Niang (29 anni): Dopo aver salvato l’Empoli coi suoi gol, ha deciso di non rimanere in Toscana e cerca una nuova avventura.

Alexis Sanchez (34 anni): Il cileno, che spera di rimanere in Italia con l’interesse dell’Udinese, può sfruttare la Copa America per mettersi in mostra dopo aver rifiutato offerte da Brasile, Qatar e Arabia Saudita.