Il Secolo: “Spezia, Soleri e Aurelio a un passo. Capitan Nikolaou vola in Sicilia”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sullo Spezia e le trattative di calciomercato che riguardano anche il Palermo.

Primo giorno di calciomercato aquilotto interamente dedicato alla definizione con il Palermo della trattativa che coinvolge tre giocatori: uno in uscita, ovvero capitan Nikolaou, e due in entrata, l’attaccante ’97 Edoardo Soleri e il 2000 terzino sinistro Giuseppe Aurelio. Eduardo Macia e Stefano Melissano hanno rinunciato all’inaugurazione del mercato estivo di Milano Marittima per concludere l’affare. Da sottolineare in positivo l’importanza della tempestività dell’operazione, che consentirebbe a all’allenatore D’angelo di avere i due giocatori già all’inizio della preparazione, in negativo che l’affare sia reso possibile solo grazie alla contropartita tecnica e non per un effettivo budget messo a disposizione dai Platek per rinforzare la squadra.

Il difensore greco lascia il golfo dopo oltre 100 presenze e ritrova a Palermo in panchina Dionisi che lo ha fortemente caldeggiato per costruire un Palermo competitivo. La valutazione di Nikolaou è di 1 milione e settecentomila euro. Lo Spezia lo aveva a bilancio a 1 milione e 200.000, quindi si creerebbe una plusvalenza di 500 mila euro. Il difensore manterrebbe l’ingaggio di circa 800 mila euro lordi che aveva ritoccato a febbraio 2024 con lo Spezia, mantenendo la scadenza tecnica al 30 giugno 2027. Edoardo Soleri è a bilancio dei rosanero a 500 mila euro, rivendendolo a 1 milione il Palermo creerebbe a sua volta una plusvalenza di

500 mila euro, con conguaglio allo Spezia per 500 mila e prestito con diritto di riscatto di Aurelio.