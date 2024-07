Da sorpresa di Euro 2024… alla Serie A: Ratiu (con i suoi capelli blu) per la lotta salvezza | Lascia il ritiro per visite mediche e firma

Ratiu protagonista assoluto di Euro 2024 verso l’Italia A. Maglia da titolare garantita il prossimo anno in Serie A

Una delle vere sorprese di questa prima fase di Europei è stata sicuramente la Romania. In tenuta gialla, gli uomini di Iordanescu hanno infatti a sorpresa vinto il girone E, uno dei più equilibrati del primo turno, asfaltando l’Ucraina per 3-0 e assicurandosi una storica qualificazione agli ottavi di finale.

Tornei estivi prestigiosi come Mondiali, Europei e Copa America, che da sempre regalano nuovi talenti. Ed Euro 2024 non è stato certo da meno. A spiccare nella Romania, oltre a tanti altri calciatori, è stato sicuramente Ratiu. Esterno difensivo che ha fatto parlare di se non solo per le sue eccellenti prestazioni, ma anche per il suo stile.

Una chioma colorata alla Ljungberg dei tempi d’oro, o più verosimilmente in omaggio a Sonic – il velocissimo personaggio dei videogames -, che ha attirato l’attenzione anche dei club della Serie A. Ratiu dopo gli Europei potrebbe ricevere già la prima offerta ufficiale, per sbarcare in Italia e prendersi una maglia da titolare la prossima stagione.

Ratiu verso la Serie A

In questo momento Ratiu sta sicuramente vivendo un momento d’oro della sua carriera, che però fino ad oggi aveva stentato a decollare. Al Rayo Vallecano infatti, squadra che detiene il cartellino del terzino, la scorsa stagione non è stata indimenticabile, anzi, per lui sono state più le panchine che le gare iniziate da titolare.

Proprio per un rapporto con la società di Madrid non proprio idilliaco, a inserirsi potrebbero essere diversi club di Serie A per provare a portare il giocatore in Italia. Uno su tutti sembra perfetto per Ratiu, stiamo parlando dell’ambizioso Como di Fabregas.

Ratiu, il Como ci prova

A 25 anni Ratiu cerca il salto di qualità della sua carriera, e con la vetrina degli Europei le sue ambizioni potrebbero presto essere soddisfatte. Su di lui infatti, secondo quanto si apprende, potrebbe piombare il Como. Fabregas che ha già messo a segno colpi importanti come Belotti, punta a una stagione da protagonista e il terzino rumeno potrebbe fare al caso suo.

La valutazione in questo momento è di circa 5 milioni, ma ci sarà da trattare col Rayo Vallecano che da questo exploit di uno dei suoi giocatori non proprio titolari inamovibili, vorrebbe monetizzare il più possibile. Se il terzino è pronto per la Serie A, sarà solo il tempo a dirlo.