Ciao ciao Juve, vado a giocare… al Venezia: sarà titolare inamovibile | Lo vendono con la recompra

Primo addio in casa Juve, a Venezia sarà titolare e potrà farsi le ossa: possibile cessione con clausola di recompra

La Juventus proverà in queste prime settimane di calciomercato a piazzare anche qualche colpo in uscita. Concentratissimo su quello in entrata Giuntoli, con obiettivi chiari e ambizioni importanti, il ds dovrà prima di tutto pensare a fare cassa per sostenere le spese e fare respirare i conti del club.

Il tutto dovrà essere fatto in armonia, per non ritrovarsi ancora con l’acqua alla gola e consegnare dall’altra parte una squadra competitiva a Thiago Motta. Il primo giocatore in uscita potrebbe essere ceduto al Venezia, che con Di Francesco vuole onorare la Serie A e provare a salvarsi subito, proponendo un calcio moderno ma senza cadere come accaduto a Frosinone nel peccato di essere poco concreti.

I lagunari hanno messo sotto osservazione un calciatore che a Torino ha trovato poco spazio lo scorso anno, e come riferito da Gianluca Di Marzio i due club sarebbero già entrati in contatto per definire la formula del trasferimento. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l‘ok del giocatore.

Juve-Venezia, prima cessione per i bianconeri

Prodotto del vivaio, uno dei più promettenti della Juve Next Gen che milita in Serie C. Nicolussi Caviglia è stato impiegato da Allegri con discreta regolarità quest’anno, soprattutto considerando le gravi mancanze a centrocampo dettate a inizio stagione dalla squalifica di Fagioli prima, e da quella di Pogba poi che hanno lasciato scoperto il reparto di Massimiliano Allegri per diversi mesi.

Non ancora esploso definitivamente, il classe 2000 cercherà dopo le 10 presenze condite da un assist di ritagliarsi più spazio in Serie A, per rimanere nel giro della Juventus e farsi le ossa. Su di lui una neopromossa avrebbe messo gli occhi proprio in queste ore secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio. Stiamo parlando del Venezia, che potrebbe regalare più minuti al centrocampista italiano.

Nicolussi Caviglia, contatti avviati con il Venezia

Come riportato da SkySport dunque, Nicolussi Caviglia sarebbe finito nel radar del Venezia. I lagunari hanno intenzione di stupire il prossimo anno, e il giovane centrocampista potrebbe fare al caso di Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore degli arancioneroverdi presentato nelle scorse settimane. Le idee tattiche riproposte dall’ex Roma a Frosinone hanno convinto la proprietà a puntare su di lui, e adesso il mercato in entrata può decollare.

Di Marzio ha riportato di contatti già avviati con il Venezia per la Juventus, rimane da capire la formula con la quale il giocatore approderebbe in Veneto, se a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto, per provare a puntare su di lui a Torino anche in futuro.