TMW: “Trapani, in arrivo l’ex rosa Kanoute. I dettagli”

Il Trapani si prepara ad annunciare un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club siciliano, neo promosso in Serie C, ha chiuso per l’arrivo di Mamadou Kanoute, attaccante classe ’93 del Taranto. La società granata ha deciso di pagare la clausola rescissoria presente nell’accordo con i pugliesi. L’ex giocatore del Palermo firmerà un contratto triennale e si prepara, dunque, a ritornare in Sicilia per una nuova avventura.

Continue Reading