Tuttosport: “Un altro Esposito e un altro Stankovic nel mirino della Sampdoria”

La Sampdoria potrebbe guardare nuovamente in casa Inter, dopo gli arrivi in prestito nella scorsa stagione di Sebastiano Esposito e Filip Stankovic, per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport i blucerchiati potrebbero bussare alla porta per i fratelli dei due giocatori avuti l’anno scorso: gli occhi dei liguri infatti sarebbero puntati su Francesco Pio Esposito, reduce da un prestito allo Spezia, e Alexandar Stankovic, 18enne in uscita dalla Primavera nerazzurra. Attenzione anche all’esterno destro Mattia Zanotti, lo scorso anno al San Gallo. Le eventuali trattative potrebbero essere impostate sulla base di un prestito.

