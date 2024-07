FIGC multata dell’Antitrust: “Sanzione ingiustificata, faremo ricorso”

Nelle scorse ore la FIGC è stata multata dall’Antitrust, con una multa da quattro milioni di euro, per “abuso di posizione dominante nel calcio giovanile”. La stessa Federazione, tramite un comunicato, ha annunciato che farà ricorso al Tar:

“Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data odierna dall’Autorità Antitrust, la FIGC ritiene la sanzione ingiustificata, basata su argomentazioni documentalmente confutabili e su un ragionamento giuridico errato.Peraltro, tale sanzione è stata irrogata con le stesse motivazioni con le quali era stata sanzionata la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) in un analogo procedimento. Decisione poi annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso 5 giugno n.5054. Per questo, nel ribadire l’assoluta correttezza del proprio operato, la FIGC comunica che è in corso di notifica il ricorso, con richiesta di sospensiva, presso il TAR del Lazio”.