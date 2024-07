Calciomercato Salernitana: per il centrocampo piace Maistro. Palermo alla finestra

Tra i possibili rinforzi per il centrocampo della Salernitana c’è l’ex Fabio Maistro, attualmente alla Spal e desideroso di ripartire dalla Serie B. Il centrocampista classe 1998 poteva essere un obiettivo con la presenza di Andrea Sottil in panchina, che lo aveva allenato con ottimi risultati ai tempi dell’Ascoli. Le possibili dimissioni del tecnico però potrebbero allontanare il calciatore veneto da un ritorno in granata. Nel frattempo, ci sarebbe anche un interessamento da parte del Palermo. A riportarlo è TuttoB.com.

