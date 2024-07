Corriere dello Sport: “Cagliari-Lecce, sfida per Nzola. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Non solo centrocampo e difesa. Tra gli obiettivi del Cagliari c’è anche quello di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di Serie A così, oltre a Roberto Piccoli (23) dell’Atalanta, si continua a valutare M’bala Nzola (27) della Fiorentina. Già nel mirino del Lecce, in questa fase il giocatore angolano sta considerando una serie di proposte. Il club di Tommaso Giulini non molla poi Gianluca Gaetano (24): l’obiettivo è riportare il centrocampista in Sardegna a titolo definitivo.

Oggi, come da programma, verrà intanto ufficializzato Davide Nicola (51), due anni di contratto più opzione per un’altra stagione, mentre Sebastiano Luperto (27) resta una trattativa a parte: con il difensore dell’Empoli va trovato l’accordo sull’ingaggio, ma senza un’intesa in tempi rapidi potrebbero essere valutate anche altre piste. Questi sono i giorni del Como. Che è letteralmente scatenato e determinato a costruire una squadra esperta con nomi di primissimo livello. Dopo il blitz di sabato, Raphael Varane (31) si è preso del tempo per studiare l’offerta dei Lariani. Restano due ostacoli: quello relativo all’ingaggio e alla concorrenza straniera, ma Fabregas ci proverà fino all’ultimo.

SFIDA PER JACK. Nel frattempo il club lombardo ha inaugurato una sfida con il Monza per Giacomo Bonaventura (34) che è libero sul mercato dopo l’esperienza alla Fiorentina. Il pressing dei brianzoli è datato e parte da lontano, considerando che Adriano Galliani ha avuto il fantasista anche al Milan, ma sono tante le società interessate all’ex Viola. Il Como resta poi focalizzato sull’ex Roma Pau Lopez (29). L’accordo con il portiere è in cassaforte, resta solo da convincere il Marsiglia sulla formula del trasferimento: la richiesta è per un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi.

Joshua Zirkzee (23), sempre nel mirino del Manchester United, ha parlato con il tecnico Erik Ten Hag, così il Bologna si è cautelato con il greco Fotis Ioannidis (24). A proposito di attaccanti: Mauro Icardi (31) ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da parte di due club arabi. Il Verona è vicinissimo al colombiano Daniel Mosquera (24), mentre il Napoli in settimana darà l’assalto a Leonardo Spinazzola (31) e

Alessandro Buongiorno (25. Chiusura su Wojciech Szczesny (34): il tentativo del Monza si è scontrato, per ora, con l’alto ingaggio del polacco da quasi 6 milioni di euro all’anno.