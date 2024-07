Corriere dello Sport: “Palermo, Corona verso un’altra annata in prestito”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Corona che molto probabilmente andrà ancora in prestito.

Sulla rosa però De Sanctis dovrà svolgere un lavoro attento anche in uscita. «Abbiamo 28 giocatori – ha affermato il Ds – e alcuni andranno via perché devono trovare nuove motivazioni o non hanno il livello necessario che noi chiederemo per un salto di qualità».

Sui giovani le idee sono chiare, il termine non va riferito agli under («un 2002 non è propriamente giovane, io considero tali dal 2004 e seguenti») e qualcuno sarà testato per capirne le potenzialità. Come Giacomo Corona (19 gol con l’Empoli primavera) che Dionisi vuole vedere in ritiro ma per cui si prospetta un’altra annata in prestito («ha bisogno di svilupparsi in un contesto importante» afferma De Sanctis).