Corriere dello Sport: “Oggi Rinaudo saluta Palermo. Di Benedetto passa alla Samp”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Rinaudo e su Di Benedetto.

Stamane intanto è in programma a Bagheria una conferenza stampa di Leandro Rinaudo, l’ex ds rosanero che ieri ha chiuso anche formalmente il suo legame col Palermo. Rinaudo, protagonista comunque della rinascita del club (nel 2019 con Mirri è stato il responsabile del settore giovanile), vuole salutare club e tifoseria precisando nel contempo alcuni aspetti del suo lavoro nelle ultime due stagioni.

Ieri si è chiusa anche l’avventura rosanero di Ivan Marconi, cui è scaduto il contratto che non verrà rinnovato. Marconi era il giocatore di più lunga milizia col Palermo, unico ad avervi giocato per 4 anni di fila: il difensore, che ha ottimo mercato in C, è stato salutato sul sito ufficiale dal club con un video struggente ed ha ricevuto moltissimi attestati di stima dai tifosi.

In arrivo novità anche dal settore giovanile: il nuovo responsabile sarà Francesco Farina, ex Crotone e cambierà anche l’allenatore della Primavera. Stefano Di Benedetto passerà all’Under 18 della Samp del ds Pietro Accardi, il nuovo tecnico sarà annunciato a breve. Si era proposto per il ruolo Giovanni Tedesco, bandiera rosanero che in queste stagioni ha lavorato con successo a Malta, ma l’ex picciotto andrà ad allenare in Qatar.