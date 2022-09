L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Frosinone-Palermo, gara in programma oggi alle 14.

Al “Benito Stirpe” non sarà una partita come le altre. A Frosinone e Palermo, infatti, si ricorda ancora quel match di quattro anni fa che, in un fiume di polemiche, consegnò la promozione nella massima se rie ai laziali. Ma non solo, in Ciociaria si sfideranno due tecnici, Grosso e Corini, entrambi ex di turno e un tempo compagni in campo. Sarà poi la sfida tra due bomber come Moro e Brunori che, dopo aver combattuto per lo scettro di miglior marcatore in Serie C, cercheranno di ripetersi nel campionato cadetto. E proprio l’attaccante del Frosinone non è sicuro di una maglia dal primo minuto visto che è vivo il ballottaggio con Mulattieri. Non è l’unico dubbio di Grosso, il quale potrebbe proporre uno tra Insigne e Ciervo dall’inizio. Sicuramente fuori causa Oyono e Rohden mentre Kone dovrebbe trovare posto in panchina.

QUI PALERMO Non è il derby col Catania, ma per il Palermo questa partita con il Frosinone vale un po’ più delle altre. Nessuno ha dimenticato la finale di ritorno dei playoff di Serie B giocata allo Stirpe nel 2018, una partita che di fatto ha scritto un destino infausto per il vecchio club rosa. Eugenio Corini ha fatto di tutto per evitare che la squadra risentisse della pressione, ma è chiaro che i rosanero sanno che i tifosi ci tengono in maniera particolare. «E’ inutile sovraccaricare ulteriormente questa partita – ha detto Corini -. Piuttosto dobbiamo ripartire dalla partita con il Genoa, a Frosinone mi aspetto altri progressi». Sarà l’ultima partita prima della sosta, dopo il Palermo volerà per 4 giorni a Manchester per un mini ritiro nella casa del City. «Intanto pensiamo al Frosinone – ha continuato Corini – dobbiamo affrontarla con lo stesso atteggiamento di sabato scorso». E forse anche per questo Corini ha deciso di confermare la squadra che otto giorni fa ha battuto il Grifone