L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla gara tra Frosinone e Palermo in programma oggi.

È una prova di maturità. Contro una squadra importante, il Palermo, fresca reduce da una vittoria sul Genoa, una delle papabili alla promozione, i canarini sono attesi oggi da una autentica prova di maturità sportiva. Dopo cinque partite, tre vittorie e due sconfitte, Frosinone-Palermo sembra la classica partita per trovare il primo “x” stagionale. Sul campo di casa, che a Grosso e compagni ha reso fino ad oggi tutti e sei i punti a disposizione, il Frosinone affronta in un match ad alta intensità agonistica ed emotiva, il Palermo di Eugenio Corini, con il seguito di supporter che dalla lontana Sicilia si sono sobbarcati il viaggio per prendersi la rivincita della sfida di finale di quel giugno 2018 che regalò ai giallazzurri la seconda promozione nella massima serie.

Sono cambiati i protagonisti di quella sfida, che rimane più nella mente dei tifosi che dei diretti interessati sul campo, ai quali dai 90’ di quest’oggi si attendono solo e solamente un risultato utile per i rispettivi obiettivi. Entrambe le società menzionano la salvezza come obiettivo dichiarato, ma lo spessore delle due squadre, oltre che il blasone di entrambe le società, scoprono palesemente le carte di un gioco il cui traguardo finale può e deve essere più ambizioso per entrambe.