Alle ore 14 andrà di scena allo “Stirpe” Frosinone-Palermo una sfida tra ex compagni di squadra proprio nel Palermo, Fabio Grosso ed Eugenio Corini.

Le due formazioni contano svariati ex negli anni. Tra gli ex si contano l’ex portiere Sicignano e l’attuale portiere dei rosanero Pigliacelli (17 presenze nella stagione della prima promozione in A dei canarini), i difensori centrali Terranova (oggi al Bari), Goldaniga (Cagliari) e Szyminski (Frosinone), i terzini Crivello (oggi al Palermo, 3 promozioni, 2 campionati di A, 122 presenze e 3 reti in giallazzurro) e Mazzotta (Bari), l’ex centrocampista Amerini, l’attuale centrocampista dell’Empoli Haas, gli attaccanti Campilongo (anche allenatore giallazzurro) e Santana, il tecnico Stellone, il suo vice di allora Gorgone, tecnico della Primavera giallazzurra, l’attuale allenatore dei rosanero Corini, il collega ed ex compagno di squadra Grosso (insieme in rosanero da calciatori) e il suo vice Morrone (due stagioni in rosanero, in B e in A), il palermitano Arcoleo giocatore e allenatore dei siciliani ma anche tecnico del Frosinone in C2 e gli ex attaccanti Malaman e Cecili.

C’è un altro ex sulla panchina del Frosinone, l’attaccante Andrea Oliveri. Lui palermitano doc, classe 2003, è stato tesserato dal Palermo sin dall’età di 10 anni per 4 stagioni prima di passare all’Atalanta. Per lui, più di tutti, sarà la sfida speciale.