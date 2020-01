Tante le trattative in Lega Pro, il calciomercato è entrato nel vivo. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto su tutte le operazioni di calciomercato. Avellino scatenato: ha chiesto l’attaccante Francesco Fedato (’92) del Gozzano, vuole i difensori Angelo Tartaglia (’92) in scadenza al 30 giugno col Novara e Davide Cinaglia (’94) del Gubbio, che prende il centrocampista lituano Linas Megalaitis (’98) dalla Sicula Leonzio. Il ds degli umbri Stefano Giammarioli si aggiudica gli attaccanti Andrea Cisco (’98; proprietà Sassuolo) dal Pescara e Rocco Costantino (’90) della Triestina, partono le punte Marco Meli (2000) alla Fiorentina, Jacopo Manconi (’94) al Perugia, Cristian Cesaretti (’87) alla Cavese, su Ignazio Battista (’87) ci sono Rende e Vibonese. Piace il centravanti Nicolò Romero (’92) dell’Alto Adige, sul quale c’è anche il Rimini, che dal Gubbio può prelevare la punta esterna Lorenzo Sorrentino (’95). Alto Adige che lavora per convincere il centrocampista Alessandro Sbaffo (’90) a lasciare il Gubbio. All’Alto Adige il centrocampista Marco Beccaro (’89) dalla Triestina. Al Cesena il centrocampista Fabio Corigliano (2000) dal Forlì (D), romagnoli sulle punte Stefano Padovan (’94) dell’Imolese e Cristian Bunino (’96; proprietà Pescara) in uscita dal Padova, che gradirebbe avere dal Cesena l’interno Simone Franchini (’98) che i bianconeri non vogliono cedere. Imolese che per l’attacco va su Francesco Golfo (’94; proprietà Parma) che non ha trovato spazio nel Trapani in B, ma tiene aperte le piste che portano a Samuele Neglia (’91) del Bari e Matteo Chinellato (’91) del Lecco, più arduo per i bolognesi convincere Andrea Saraniti (’88) del Vicenza, sul quale è forte la pressione del Lecco e del Gozzano se i cusiani dovessero perdere Fedato. Triestina: ufficiale l’ingaggio di Lodi, ex Catania. Al Rimini l’attaccante Ettore Mendicino (’90) dal Monopoli e l’interno Francesco Agnello (’92) dall’Albinoleffe. Monopoli che dal Bari può prendere il centrocampista Michael Folorunsho (’98). Siena: l’interno Simone Bentivoglio (’85), piace alla Virtus Vecomp Verona, bianconeri toscani sulla punta Pietro Cianci (’96) del Teramo, possibile alternativa Cristian Carletti (’96) del Carpi, sul quale c’è la Fermana, che monitora Giancarlo Malcore (’93) della Pergolettese, sotto osservazione anche da parte dell’Olbia, che vuole il difensore Federico Valietti (’99) dell’Entella, che cede il portiere Samuele Massolo (’96) alla Sambenedettese. Il difensore Pasqua

le Tedone (’99) della Fermana torna alla Pro Vercelli, rescinde e va al Casarano in D. Il ds della bianche casacche Massimo Varini cede l’attaccante Giacomo Cecconi (’95) al Picerno, che prende la punta Francesco Ripa (’85) dalla Sicula Leonzio, in carriera 155 gol in 383 presenze, nei professionisti 122 gol in 289 gare. Fano sul difensore Devis Nossa (’85) del Rende. Verso il Potenza l’interno Santo D’Angelo (’95) del Livorno. Doppio innesto per il Rieti: il centrocampista Riccardo Serena (’96) dal Padova e l’esterno offensivo Raffaele Russo (’99) dalla Pro Vercelli.