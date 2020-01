Finalmente è arrivata la fumata bianca per vedere Slobodan Rajkovic, difensore ex Palermo, al Perugia. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il giocatore serbo ha dato il suo benestare per il trasferimento in Umbria, quindi il lungo corteggiamento di Goretti, che a fine Novembre andò addirittura a Belgrado per cercare di convincerlo, è andato a buon fine.