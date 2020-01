Il calciomercato di Serie A è partito col botto con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan, ma non è finita qua, tante sono le trattative in corso. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Un summit ad alto livello e in piena regola ha posto la parola fine ai dubbi riguardo al destino professionale di Musa Barrow: l’attaccante gambiano lascia l’Atalanta e va al Bologna che ha così stoppato le velleità delle altre pretendenti. L’agente del giocatore, Luigi Sorrentino, si è seduto al tavolo con lo staff tecnico del Bologna (Di Vaio, Sabatini e il ds Bigon) e ha trovato l’accordo sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo a 500 mila euro più bonus a stagione. Definiti anche i termini della trattativa con l’Atalanta (questa mattina la formulazione definitiva): un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni (più bonus). Nell’affare entrerà anche il difensore Roger Ibanez per il quale si stanno ancora limando le cifre che porterebbero l’operazione a un sborso totale di 20 milioni per la casse rossoblù. Chiusa anche la trattativa per Manuel Vignato, ma ancora è da valutare se resterà al Chievo fino a giugno o se sarà subito a disposizione di Mihajlovic. Rifiutate, invece, le offerte del Besiktas per Santander: i turchi, così hanno deciso di virare su Cerri del Cagliari. Doppio affare in Emilia con il Parma che ha definito l’arrivo di Kurtic dalla Spal (3,5 milioni più 500mila euro di bonus l’accelerazione del ds Faggiano) anche perché i ferraresi si sono contemporaneamente assicurati Dabo dalla Fiorentina. Un affare definito anche per il Lecce che accoglie Deiola dal Cagliari. Il presidente Saverio SticchiDamiani, a margine dell’assemblea di Lega ha confermato che il club sta lavorando anche sugli altri reparti con la ricerca di un difensore e di un trequartista. Interessante l’evoluzione della candidatura in difesa: dopo che il Torino ha messo in stand-by la discussione per Djidji, i pugliesi hanno virato sul brasiliano Felipe della Spal Tra le alternative c’è anche Silvestre, svincolato, dopo l’ultima stagione a Empoli. Per quanto riguarda invece il ruolo di trequartista, resta in pole position la candidatura di Saponara. In uscita invece, dopo molte valutazioni, c’è La Mantia che ha trovato nella serata di ieri l’accordo con l’Empoli. Ma torniamo in ambito difensori per registrare l’attivismo della Sampdoria impegnata in una serie di trattative che si incrociano con gli altri club: Il primo “caso” ha riguardato Simon Kjaer: il difensore, in uscita dall’Atalanta, era il primo sulla lista del ds Osti (anche perché Ranieri ha chiesto esplicitamente un elemento che conosca già il campionato), ma poi si è fatto sotto il Milan irritato dalle incertezze di Todibo. Così è tornata di moda la pista che porta alla “vecchia” conoscenza Tonelli dal Napoli, anche se i blucerchiati hanno continuato a guardarsi attorno tanto da andare a bussare alla Juventus per il prestito di Daniele Rugani, ormai finito ai margini nelle scelte di Sarri. Anche sull’ex empolese, però, c’è stato un inserimento del Milan che sta tentando di convincere Rugani a rimettersi in gioco. Alla fine, così, la Samp ha deciso di rompere gli indugi e, salvo colpi di scena, oggi dovrebbe arrivare la firma di Tonelli. Per l’attacco, invece, resta calda la pista che porta a un ritorno di Defrel dal Sassuolo: Da tenere d’occhio le piste che portano a Paloschi della Spal mentre è molto complicato il sogno Petagna. Un attaccante lo cerca anche il Genoa (che cerca una soluzione al pasticcio burocratico che blocca Pinamonti in relazione alla formula d’acquisto dall’Inter) e l’idea portava a Borini in uscita dal Milan. Man elle ultime ore il Verona, pure lui interessato a Pinamonti (e a Dimarco che l’Inter potrebbe girare nell’operazione in prospettiva per il difensore Kumbulla) ha piazzato lo scatto deciisvo e oggi potrebbe arrivare l’annuncia. Ancora Genoa per registrare, a margine dell’assemblea di Lega, la trattativa con il Torino per Parigini: operazione in divenire.