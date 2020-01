«Penalizzazione? Sul campo non siamo inferiori a nessuno, vogliamo vincere domenica dopo domenica. Gol al Palermo? Grandissima emozione, non capita tutti i giorni di segnare in uno stadio così, al Barbera i nostri tifosi per come ci incitavano sembravano più dei tifosi rosanero». Queste le parole di Francesco De Felice, attaccante dell’Acireale, rilasciate ai microfoni di “Filo Diretto” in merito al gol contro il Palermo.