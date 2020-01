Il calciomercato è entrato nel clou, tante le trattative che si stanno per concludere in Serie B, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Parecchi club sono attivi sul mercato delle punte. È il caso dell’Empoli, dopo un lungo e non semplice inseguimento, ha difatto definito l’arrivo in Toscana dell’attaccante Andrea La Mantia. Sul 28enne si erano inserite Salernitana, Pescara e, in serie A, la Spal, ma nella tarda serata di ieri è arrivata la svolta: il bomber è ormai a un passo dall’Empoli per una cifra attorno ai 3 milioni. Gli stessi toscani hanno ormai definito un altro affare con il Lecce, l’arrivo in prestito (valido anche per la prossima stagione) del laterale Riccardo Fiamozzi. Tornando all’argomento attaccanti, il Cittadella tratta Eric Lanini della Juventus U23, in alternativa piace un altro attaccante impegnato in C: Jacopo Cernigoi della Sambenedettese. L’Entella, che cede Salvatore Caturano al Catanzaro, pensa a Gaetano Monachello, in uscita dal Pordenone, l’alternativa è DiegoFalcinelli del Perugia. Un altro nome importante sul mercato può essere Manuel Pucciarelli, vicino all’addio dal Chievo. È destinato al Pisa invece Luca Vido, in prestito dall’Atalanta. Ai nerazzurri toscani arriva anche un difensore esperto come lo svincolato Marco Andreolli. Al centro del mercato c’è però la Salernitana, che sta progettando un restyling dell’organico a disposizione di Gian Piero Ventura. Il primo obiettivo, però, è una conferma, quella di Francesco Di Tacchio a centrocampo, dove un obiettivo in entrata è Luca Mora, dello Spezia. In difesa, si complica l’arrivo di Kastriot Dermaku, italo-albanese del Parma, l’alternativa è Ramzi Aya del Pisa. Ma è soprattutto in attacco che i campani sono attivi. Il sogno della Salernitana è il ritorno di Alfredo Donnarumma, specialista delle promozioni: due anni fa trascinò in A l’Empoli con 23 reti, lo scorso anno si è ripetuto a Brescia salendo addirittura a quota 25. Il 29enne è però conteso dal Frosinone, e quindi la Salernitana guarda con interesse anche alla situazione di La Mantia. In uscita c’è Niccolò Giannetti, che il Livorno vorrebbe nuovamente. Ma in casa Salernitana tiene banco anche il caso-Cerci. Il club avrebbe deciso di avviare l’arbitrato per sanzionare l’ex granata, accusato di aver violato il contratto collettivo postando a foto della diagnosi della risonanza magnetica del proprio infortunio, il 19 dicembre. L’orientamento testimonia come la rottura tra Cerci e la Salernitana sia ormai al punto di non ritorno.